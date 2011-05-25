По вашему мнению, какая профессия самая вредная по степени стрессовой нагрузки? Можно предположить, что на первом месте окажутся представители правоохранительных органов, ведь их работа связана с постоянным нервным напряжением. Однако есть и более опасные профессии. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные английскими и канадскими психологами.

Английские психологи из университета города Манчестер составили шкалу стресса для полутора с лишним сотен профессий. Степень стресса определялась по частоте сердечных приступов и других заболеваний, в частности алкоголизма, а также по частоте разводов и участия в дорожных происшествиях людей разных специальностей.

На первое место по этой шкале вышли шахтеры, их показатель риска — 8,3 балла. А вот за ними оказались полицейские — 7,7. В 7,5 балла оценили психологи риск строителей и журналистов. Дальше, как ни странно, идут актеры — 7,2 балла, политические и общественные деятели — 7 баллов. Довольно высокий показатель риска у людей этих профессий психологи объясняют тем, что они работают на публику, а это психологически обременительное занятие. Врачи набрали 6,8 балла, водители автобусов — 5,4, дипломаты и фермеры -4,8. Самая же спокойная работа — у сотрудников библиотек и музеев. Их показатель — 2,8 балла.

Еще более неожиданные результаты получили проводившие подобное же исследование сотрудники университета Торонто (Канада). Согласно их данным, самая тяжелая профессия (во всяком случае, в Канаде) — музыкант. Психологи отмечают, что нервы музыкантов страдают от постоянной спешки, гастрольных переездов, бесцеремонного диктата дирижеров, бесконечных упражнений. Опрос коллективов 19 канадских оркестров показал, что 82% музыкантов время от времени принимают успокоительные средства, а 8% глотают их постоянно.

newsland.ru