Чем полезна гвоздика

12:05, 25 мая 2011
Зарубежные новости
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Антисептик и обезболивающее

Гвоздика обладает антисептическим, бактерицидным, антивирусным, спазмолитическим и обезболиваю­щим свойствами. Нормализует артериальное давле­ние. Регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта. Повышает тонус матки, стимулирует роды, нормализует менструальный цикл. Гвоздика неза­менима в стоматологии как антисептик и обезболивающее средство, используется как афродизиак.

Показания к применению:

вегетососудистая дистония;

метеоризм, кишечные колики, колит, заболева­ния прямой кишки;

диарея;

гипотония;

воспаления слизистых оболочек, десен, языка, пародонтоз;

ринит, ларингит, фарингит, тонзиллит, отит, вос­паление гайморовых пазух;

фригидность, расстройство потенции;

бородавки, мозоли, доброкачественные образова­ния;

чесотка.

 

Косметические и дерматологические свойства. Способствует заживлению гнойных и инфицирован­ных ран.

Психоэмоциональное действие. Улучшает па­мять. Восстанавливает организм после умственного и физического переутомления.

aromatherapy.org.ua

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