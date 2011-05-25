Чем полезна гвоздика
Антисептик и обезболивающее
Гвоздика обладает антисептическим, бактерицидным, антивирусным, спазмолитическим и обезболивающим свойствами. Нормализует артериальное давление. Регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта. Повышает тонус матки, стимулирует роды, нормализует менструальный цикл. Гвоздика незаменима в стоматологии как антисептик и обезболивающее средство, используется как афродизиак.
Показания к применению:
вегетососудистая дистония;
метеоризм, кишечные колики, колит, заболевания прямой кишки;
диарея;
гипотония;
воспаления слизистых оболочек, десен, языка, пародонтоз;
ринит, ларингит, фарингит, тонзиллит, отит, воспаление гайморовых пазух;
фригидность, расстройство потенции;
бородавки, мозоли, доброкачественные образования;
чесотка.
Косметические и дерматологические свойства. Способствует заживлению гнойных и инфицированных ран.
Психоэмоциональное действие. Улучшает память. Восстанавливает организм после умственного и физического переутомления.