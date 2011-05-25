Чем полезна гвоздика

Антисептик и обезболивающее

Гвоздика обладает антисептическим, бактерицидным, антивирусным, спазмолитическим и обезболиваю­щим свойствами. Нормализует артериальное давле­ние. Регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта. Повышает тонус матки, стимулирует роды, нормализует менструальный цикл. Гвоздика неза­менима в стоматологии как антисептик и обезболивающее средство, используется как афродизиак. Показания к применению: вегетососудистая дистония; метеоризм, кишечные колики, колит, заболева­ния прямой кишки; диарея; гипотония; воспаления слизистых оболочек, десен, языка, пародонтоз; ринит, ларингит, фарингит, тонзиллит, отит, вос­паление гайморовых пазух; фригидность, расстройство потенции; бородавки, мозоли, доброкачественные образова­ния; чесотка. Косметические и дерматологические свойства. Способствует заживлению гнойных и инфицирован­ных ран. Психоэмоциональное действие. Улучшает па­мять. Восстанавливает организм после умственного и физического переутомления. aromatherapy.org.ua

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