В США запретят вводить ботокс детям и подросткам

Законодательное собрание штата Нью-Джерси приступило к рассмотрению законопроекта, запрещающего вводить ботокс и аналогичные препараты лицам младше 18 лет в косметических целях.

По данным агентства, комитет заксобрания по здравоохранению и соцобеспечению пожилых людей уже одобрил эту законодательную инициативу десятью голосами против одного.

По словам врача Херба Конауя, препараты на основе ботулинового токсина достаточно опасны и для взрослых, поэтому дети точно не должны подвергаться их действию.

Ради конкурса красоты мать колола 8-летней дочке ботокс

Новый закон, будучи принятым, обяжет всех врачей при использовании ботокса у детей и подростков документировать медицинские показания для такого лечения (в некоторых случаях препарат применяется в терапевтических целях, в том числе у лиц младше 18 лет). Ответственность за выполнение закона будет возложена на Медицинский совет штата и главу департамента здравоохранения.

Поводом для разработки законопроекта стала недавняя история о жительнице Сан-Франциско Кэрри Кэмпбелл, вводившей ботокс своей восьмилетней дочери и рассказавшей об этом в мартовской телепередаче. По ее словам, это помогало удалить мельчайшие мимические морщины девочке, которая участвует в детских конкурсах красоты. Кроме того, она уверена, что инъекции помогут дочери, планирующей стать актрисой, певицей или фотомоделью, дольше сохранить молодую внешность. Кэмпбелл также заявила, что тем же самым занимаются многие матери девочек-конкурсанток.

Расследованием этого случая, раскрученного СМИ и вызвавшего волну возмущения аудитории, занялись социальные службы. Вскоре после этого сайт TMZ заявил, что получил в распоряжение клятвенное утверждение некоей Шины Аптон о том, что она сыграла роль Кэрри Кэмпбелл по заказу британского таблоида The Sun, якобы заплатившего за это 200 долларов. При этом она никогда не вводила ботокс своей дочери. Является эта информация правдой, ложью испугавшейся следствия женщины или выдумкой редакторов TMZ, пока неизвестно. За день до этого сообщения The Sun опубликовал интервью, в котором Кэмпбелл раскаивается в применении препарата у дочери.

Основным аргументом автора законопроекта являются результаты исследования, проведенного Американским обществом эстетической пластической хирургии. Как показало это исследование, в 2009 году подросткам было проведено более 12 тысяч инъекций ботокса, что почти вдвое больше, чем в 2008 году.

medportal.ru