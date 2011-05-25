Увлечение диетами сокращает жизнь на 8 лет

Ученые доказали, что чрезмерная худоба намного хуже чем небольшой лишний вес.

Норвежские эксперты утверждают, что худые люди живут намного меньше, чем полненькие. В ходе эксперимента, который длился в течение 10 лет, выяснилось, что 90% худющих участников умерли на 8 лет раньше, чем их сверстники с нормальным весом. А вот люди с лишними килограммами прожили меньше только на 4 года, чем составил средний возраст их сверстников.

Поэтому ученые сделали вывод, что и полнота, и худоба являются причиной развития различных проблем со здоровьем.

Полные люди чаще всего страдают от таких болезней как сахарный диабет, гипертония, атеросклероз, проблемы с суставами. Но в свою очередь худоба, особенно резкая, увеличивает риск разития сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств психики и рака.

Поэтому медики рекомендуют питаться правильно и только здоровой и полезной пищей. Что в свою очередь, позволит удерживать вес в норме.

newsland.ru