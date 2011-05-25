Белый чай - эликсир бессмертия

Чаепитие, так же как и прием пищи, необходимо в ежедневном рационе каждого человека. Кто откажется выпить чашечку ароматного чая, да еще и в компании друзей? Соблазн велик. Существует множество сортов чая. Зайдя в магазин, можно увидеть огромное разнообразие коробочек и пакетиков, и все с чаем, будь он листовым или пакетированным, черным, зеленым, белым или красным. Однако наиболее элитный из всех видов – белый чай. Еще при дворе Китайских императоров заваривали белый чай. В обиход употребление этого сорта чая вошло благодаря им же. Существует легенда, что однажды император сидел в саду и пил кипяченую воду. Неожиданно ему в чашку упали листочки с чайного дерева. Вкус и аромат поразили его. Так и начали заваривать этот сорт чая.

Белый чай довольно трудно найти, так как производят его всего в двух местах: в горах острова Шри-Ланка и в одной из китайских провинций Фуцзянь, причем на высоте больше 1000 метров. Известно две разновидности этого чая. Они имеют довольно замысловатые названия: белый пион и серебряные иглы. Заполучить последний очень трудно, так как он встречается довольно редко и стоит очень дорого. Молодые листочки чайного дерева собирают всего два дня в году и в течение нескольких часов. Это апрель и сентябрь. В это время из почки появляется серебряная стрелочка, поэтому собирать приходится вручную и рано утром. Для сборщиков существует отдельное правило. Им запрещено есть чеснок, лук или какие-либо пряности, пить алкоголь, так как запах может испортить аромат листочков. Для изготовления этого вида собирают самые молодые листочки. Затем их выдерживают на пару и подсушивают.

Белый чай является самым натуральным из всех других видов чая. Во время приготовления его не скручивают. Вот почему все листочки ровные и светлые, и цвет они не меняют, оставаясь зеленоватого оттенка. При заваривании, вода имеет светлый окрас, а полученный аромат приобретает цветочные и травяные ноты. Белый чай очень трудно перевозить, вот почему организация транспортировки вызывает много хлопот. Вся прелесть чая заключается в его свежести, а при осуществлении перевозки на дальние расстояния он ее теряет.

Существует особая традиция заваривания белого чая. Принято заливать его негорячей водой, так как кипяток убивает весь аромат и полезные вещества. Заваривать нужно не менее 5 минут в стеклянном, фарфоровом или керамическом чайнике. На одну чашку будет достаточно одной или двух чайных ложек белого чая. В результате получается настой желтоватого оттенка, имеющий приятный вкус и тонкий цветочный аромат. Хранить такой вид чая следует в закрытой посуде в сухом помещении. Не стоит ставить его рядом с сильно пахнущими продуктами, так как белый чай очень быстро впитывает запахи.

Зачастую данный вид чая называют эликсиром бессмертия, так как он обладает массой полезных свойств. В нем содержится огромное количество витаминов и других полезных веществ, необходимых для правильной работы организма. Также белому чаю не чужды антивирусные свойства. Он защищает от бактерий, способствует заживлению ран и укрепляет сердечнососудистую систему. Также он является профилактическим средством против появления опухолей и образования раковых клеток.

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