У женщин все переживания отражаются на коже

Ученые доказали, что практически любые эмоциональные переживания представительниц прекрасного пола неизбежно сказываются на их внешнем виде. В частности, от воздействия стресса, как известно, может страдать состояние кожи. Кроме того, некоторые хронические заболевания, сопровождающиеся появлением косметических дефектов, также могут иметь под собой психологическую основу. Прежде всего, это относится к псориазу, который медики признали едва ли не самой чувствительной к стрессу кожной болезнью.

С другой стороны, как выяснилось, само данное заболевание также может привести к повышению вероятности развития у женщины тяжелой депрессии. В результате возникает своеобразный замкнутый круг, в котором два нарушения – депрессия и псориаз – усиливают и затрудняют лечение друг друга. Псориаз представляет собой незаразное заболевание, внешне проявляющееся в виде покраснения, утолщения и иссушения кожи на отдельных участках, чаще всего – в области коленей, локтей и головы.

Недавно проведенные американскими учеными специалистами исследования показали, что стресс действительно усиливает покраснения, зуд и выраженность других симптомов псориаза. Это объясняется тем, что психические и физические нагрузки стимулируют выработку в организме особых химических посредников – нейропептидов, которые как раз и могут вызывать зуд, боль и воспаление. Кроме того, в основе стресс-индуцированных вспышек псориаза могут лежать нарушения в работе гипофиза, гипоталамуса или надпочечников.

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