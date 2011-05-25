Помощь при аллергии на укусы насекомых
10:07, 25 мая 2011Зарубежные новости
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Промыть место укуса водой
У человека, особенно малыша, страдающего от пищевой аллергии, велика вероятность наличия аллергии на укус насекомого – пчелы, осы и даже комара и муравья.
Симптомами аллергической реакции на укус являются одышка, крапивница, отек лица, учащенный пульс.
Вот что советуют медики сделать прежде всего, если все же не удалось избежать укуса:
•Промыть место укуса водой с мылом или антисептиком, чтобы не допустить распространение инфекции
•Нанести на место укуса успокаивающую мазь
•Для уменьшения зуда и припухлости воспользоваться антигистаминной мазью, принять антигистаминный препарат
•Наложить сухую стерильную повязку. Если есть припухлость – приложить холодный компресс.
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