Помощь при аллергии на укусы насекомых

У человека, особенно малыша, страдающего от пищевой аллергии, велика вероятность наличия аллергии на укус насекомого – пчелы, осы и даже комара и муравья.

Симптомами аллергической реакции на укус являются одышка, крапивница, отек лица, учащенный пульс.

Вот что советуют медики сделать прежде всего, если все же не удалось избежать укуса:

•Промыть место укуса водой с мылом или антисептиком, чтобы не допустить распространение инфекции

•Нанести на место укуса успокаивающую мазь

•Для уменьшения зуда и припухлости воспользоваться антигистаминной мазью, принять антигистаминный препарат

•Наложить сухую стерильную повязку. Если есть припухлость – приложить холодный компресс.

likar.info