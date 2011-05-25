Регулярные прогулки на свежем воздухе спасают от хрупкости костей

Регулярное воздействие солнца на кожу для поддержания нормальных уровней витамина D в организме помогает предотвратить падения и переломы у пожилых людей, особенно среди мужчин. Давно известно, что солнечный свет и витамин D необходимы для поддержания наших физических сил и познавательных способностей. Витамин D образуется в коже после прямого воздействия солнечных лучей. С возрастом кожа имеет меньше возможностей для синтеза витамина. Кроме того, многие пожилые люди проводят больше времени в закрытых помещениях из-за физической слабости, неподвижности или болезни и не могут подвергаться регулярному действию ультрафиолета.

Австралийские врачи Neuroscience Research Australia рассмотрели взаимосвязь между уровнями витамина D и падениями среди людей в возрасте 70-90 лет. Примерно треть участников обследования испытывали дефицит «солнечного витамина», а также имели замедленную реакцию, плохой баланс движений и худшие умственные способности. Среди мужчин нехватка витамина наиболее часто ассоциировалась с частотой падений и получением переломов. Медики советуют пожилым людям чаще бывать на солнце в нежаркую погоду или принимать добавки витамина D, чтобы обезопасить себя от ослабления суставов. По словам специалистов, люди должны бывать на солнце несколько минут большинство дней недели летом, а зимой в течение 2-3 часов за неделю.

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