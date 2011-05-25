Что делать при беспокойстве и приступах паники

Единственная и самая важная рекомендация — это практиковать контроль над своим дыханием. Цель — сделать дыхание более глубоким, более медленным, более спокойным и более регулярным. Невозможно находиться в беспокойном или паническом состоянии, пока дыхание сохраняется именно таковым. С помощью умения регулировать дыхание вы развиваете мощное средство контроля над беспокойством и преодоления эмоционального расстройства. Этот метод— бесплатный, не требует приборов, может применяться повсеместно и использует нечто такое, что находится буквально у вас под носом.

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