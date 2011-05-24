Заболевания сердца лечит яблочный сок

По словам исследователей из Universite Montpelier, яблочный сок способен предотвратить заболевания сердца и сосудов. Как и виноград, яблочный сок обладает антиокислительными свойствами.

По словам специалистов, яблоки повышают бионакопление естественных защитных составов. В ходе проведенных экспериментов выяснилось, что яблоки обладают защитным эффектом и защищают от возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также атеросклероза.

Благодаря растительным элементам, которые содержатся в яблоках, снижается негативное окислительное воздействие. По мнению специалистов, необходимо ежедневно употреблять яблоки или яблочный сок, которые омолаживаюи организм человека.

Яблоки очень полезны для всего организма. Яблочный сок стимулирует работу кишечника. Ежедневное употребление яблочного сока снижает риск возникновения заболевания сердца, печени. Яблоки необходимо включить в свой рацион питания.

newsland.ru