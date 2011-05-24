Искусство лечит психику

Чтобы улучшить свое психологическое состояние, не обязательно прибегать к традиционной терапии. Британские нейробиологи выяснили, что альтернативой медицинской помощи в таких случаях может стать посещение картинной галереи. Они пришли к выводу об уникальном воздействии на психику шедевров мировой живописи.

В ходе эксперимента добровольцы рассматривали работы Сандро Боттичелли, Клода Моне и Джона Констебля. После просмотра было проведено сканирование их мозга. Установлено, что произошла активизация тех же участков мозга, которые активизируются и в состоянии влюбленности. Анализ крови также показал повышение уровня гормона дофамина, который связан с удовольствием и приятными ощущениями. Таким образом, общее самочувствие людей улучшилось.

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