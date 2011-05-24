Скрещивание рук уменьшает боль

Ученые из университетского колледжа Лондона обнаружили необычную функцию человеческих жестов. Оказывается, с помощью жеста скрещивания рук на груди не только выражается подсознательное желание отгородиться от чего-либо, но и происходит снижение болевого ощущения.

В ходе эксперимента участницы подвергались кратковременному болевому ощущению со скрещенными руками и в обычной позе, в ходе чего проводилось сканирование активности их мозга, а после снятия воздействия боли они должны были описать свои ощущения. Эксперимент показал, что в «закрытой» позе женщины ощущали наименьшую интенсивность боли.

Эксперты объясняют эффект активацией работы обоих полушарий головного мозга, в результате чего снижается эффективность обработки сенсорных стимулов.

likar.info