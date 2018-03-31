Народные рецепты помогут при заболеваниях щитовидки

Щитовидная железа – это самый крупный орган внутренней секреции в организме человека. Она расположена на передней поверхности шеи на уровне щитовидного хряща, частично прилегает к глотке и пищеводу и состоит из правой и левой долей, а так же перешейка (иногда так же встречается пирамидная доля которая отходит либо от перешейка либо от одной из долей).

Снаружи щитовидная железа окружена четвертой фасцией шеи, а так же мышцами шеи, с двух сторон от нее проходит сосудисто – нервный пучек включающий в себя общую сонную артерию, яремную вену, блуждающий нерв.

Кровоснабжается щитовидная железа верхними и нижними щитовидными артериями справа и слева, иногда встречается непарная артерия. Скорость объемного кровотока в щитовидной железе самая высокая во всем организме и составляет около 4-6 мл/мин/г в норме, при тиреоидите она может достигать 1 л в мин.

Масса щитовидной железы взрослого человека составляет около 15-30 г и зависит от множества факторов, в том числе и от содержания йода в пище.

Потребление йода в сутки для нормального функционирования щитовидной железы составляет 110-140 мкг. Щитовидная железа производит йодсодержащие гормоны участвующие практически во всех видах основного обмена – трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4), а так же не содержащий йод – кальцитонин (регулирует обмен кальция и фосфора).

Производство и выделение гормонов щитовидной железы регулируется гипоталамо – гипофизарной системой (части головного мозга ответственные за деятельность желез внутренней секреции) путем выработки тиреотропин-релизинг гормона (ТРГ), который стимулирует выработку гипофизом тиреотропного гормона (ТТГ). Количество выделяемых ТРГ и ТТГ зависит от уровня тиреоидных гормонов в крови и между ними существует обратная связь. Если эта нейро – эндокринная связь нарушается возникает место для развития большинства патологических состояний в щитовидной железе. Наиболее неприятным и опасным из них является рак щитовидной железы.

Почти во всех странах мира отмечается увеличение частоты заболеваемости раком щитовидной железы. Причина его возникновения точно не установлена, однако определенная роль в его возникновении отводится недостаточности йода, воздействию ионизирующей радиации, отягощенной наследственности. Так же рак щитовидной железы может развиваться на фоне предшествующих так называемых пролиферативных заболеваний в самой щитовидной железе: аденома, узловой зоб, кисты.

Заболеваемость раком щитовидной железы в нашей стране имеет тенденцию к росту. По данным Министерства здравоохранения Украины отмечается увеличение количества заболевших раком щитовидной железы в первую очередь среди пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной электростанции, а так же жителей экологически не благополучных регионов. Одной из причин повышения заболеваемости является первичное повреждение ДНК радиацией с последующим злокачественным ростом тканей, а так же снижение вследствие облучения функциональной активности щитовидной железы и как следствие возникновение дефицита гормонов щитовидной железы. Компенсировать нехватку гормонов щитовидной организм пытается повышенным синтезом ТТГ, что в свою очередь приводит к разрастанию ткани щитовидной железы и возможным ее злокачественным перерождением.

Народная медицина при болезнях щитовидки советует:

Носите на шее янтарь, кушайте свежую морскую рыбу и морские водоросли, побольше черноплодной рябины.

При диффузном токсическом зобе. Корень солодки —20 г, корень марены красильной—40 г, пион уклоняющийся — 10 г. Все это выдержать в 600 мл кипятка 45 минут. Принимать по 1/2 стакана утром и вечером до еды.

100 г диафрагм грецких орехов (или 50 г зеленых грецких орехов) настоять в 200 мл медицинского спирта 2 месяца, процедить, принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день за 20 минут до еды.

При узловом зобе. 1 столовую ложку лапчатки серебристой варить 2-3 минуты, настаивать 2 часа. Процедить и принимать 4 раза в день по 50 мл до еды. Курс лечения — 45 дней. Одновременно делать ежедневно компрессы на шею: 2 столовые ложки несоленого растопленного нутряного свиного сала с 1 ложкой полыни горькой. Компресс держать 40 минут за несколько часов до сна.

При гипофункции щитовидной железы эффективны морская капуста, грецкие орехи, фейхоа, черноплодная рябина, медуница. 1 столовую ложку медуницы, 1 чайную ложку морской капусты, 1 чайную ложку красного корня залить 1 стаканом кипятка, настоять ночь, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 20-30 минут до еды.

При повышенной функции железы и при ее увеличении пить, как чай, заваренные листья майских незабудок.

При увеличении железы натереть и смешать с сахаром лимон или апельсин с кожурой. Принимать 3 раза в день по 1 чайной ложке.

При начинающемся зобе или ожирении шеи заварить 1 стаканом кипятка 2 столовые ложки дубовой коры, настоять 30-60 минут, процедить. Смочить в настое носовой платок и обвязать горло.

Кору дуба можно вешать на шею на шнурке и носить до исчезновения или уменьшения зоба.

Из народного лечебника Белоруссии (при зобе):

Жидкий экстракт боярышника по 20-30 капель 3 раза в день до еды.

Отвар шиповника по1/2 стакана 3 раза в день.

Корень солодки — 1 столовая ложка, корень марены красильной — 2 столовые ложки, 0,5 л воды. Отвар принимать утром по 1 стакану.

Нужно накладывать компрессы из имбиря и питаться по стандартному режиму, потребляя овощи, у которых зеленые твердые листья. Что касается компресса из имбиря, то он делается так: положить натертый имбирь в марлю или хлопковый мешочек, выжать сок имбиря в горшочек с горячей водой чуть ниже температуры кипения. Окунуть полотенце в имбирную воду, сильно выжать его и приложить очень горячим к месту лечения. Второе, сухое, полотенце можно положить сверху, чтобы снизить потерю тепла. Прикладывать каждые две-три минуты новое горячее полотенце, пока кожа не покраснеет.