"Виагра" вызывает глухоту
11:10, 24 мая 2011Зарубежные новости
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Оглушительные таблетки
Эффект от "Виагры" может быть в буквальном смысле оглушительным. Американские ученые после долгих исследований заявили, что использование популярных таблеток способно привести к ухудшению слуха.
У мужчин старше 40, пивших это лекарство, подобные проблемы встречаются вдвое чаще обычного. По мнению ученых, компоненты препарата наносят вред внутреннему уху.
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