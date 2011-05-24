"Виагра" вызывает глухоту

Эффект от "Виагры" может быть в буквальном смысле оглушительным. Американские ученые после долгих исследований заявили, что использование популярных таблеток способно привести к ухудшению слуха.

У мужчин старше 40, пивших это лекарство, подобные проблемы встречаются вдвое чаще обычного. По мнению ученых, компоненты препарата наносят вред внутреннему уху.

vesti.ru