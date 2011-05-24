Шоколад спасет зрение работающих за компьютером

Исследование, проведённое в Университете Ридинга (University of Reading), показало, что флавоноиды, содержащиеся в какао-бобах, повышают активность мозга и улучшают зрение. Происходит это за счет ускорения притока крови в головной мозг и повышенного питания всех тканей.

Эффект сохраняется около 2,5 часов после употребления какао-массы, содержащей флавоноиды. При постоянном употреблении горького шоколада, содержащего большое количество какао-масла, отмечается стабильное улучшение зрения, внимания, памяти и прочих мыслительных функций. При употреблении молочного шоколада подобного замечено не было, пишет Кулинарный Эдем.

newsland.ru