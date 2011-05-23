Авокадо и банан активизируют работу мозга

Британские диетологи разработали список продуктов питания, призванных активировать мозг. Данные продукты они особенно советуют людям, занимающимся интеллектуальным трудом. Итак, на первом месте стоит жирная кислота омега-3. Исследования доказали: реакция нервных клеток на поступающую информацию связана именно с этой кислотой, которая содержится в больших количествах в сардинах, лососе и скумбрии, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Зарядить" мозг энергией помогут бобовые, а в особенности чечевица, советуют эксперты. Бананы же обладают уникальным свойством. Они снижают электромагнитную активность мозга. В итоге человек ощущает спокойствие. А вот перед важной встречей можно съесть говяжью печень, в которой отмечается высокое содержание железа. Это повысит эффективность мыслительной работы, ускорив движение крови в полушариях мозга.

Любителям клубники, малины, смородины повезло. В этих ягодах ученые нашли высокие уровни витамина С и антиоксидантов, которые активизируют нервные окончания и создают приподнятое настроение. Справиться с усталостью и стрессом помогут и морепродукты вроде устриц, лангустов, креветок за счет витамина В12.

Обычные куриные яйца – универсальный продукт. Он богат лецитином и фосфолипидами, поддерживает мембраны клеток головного мозга, помогает прохождению сигналов по нервным окончаниям клеток. Это повышает эффективность работы мозга. Укрепить же память помогут шпинат и листовые салаты, позитивно влияющие на нервные клетки благодаря витамину В9.

Снять же гиперактивность мозга возможно с помощью черного шоколада. Он успокаивает мозговые центры, вызывает чувство удовольствия, стимулирует позитивные мысли и создает хорошее настроение. Финальный штрих – авокадо. Данный плод отличается содержанием витамина Е и способностью омолаживать клетки головного мозга.

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