Авокадо и банан активизируют работу мозга
Любителям повезло
Британские диетологи разработали список продуктов питания, призванных активировать мозг. Данные продукты они особенно советуют людям, занимающимся интеллектуальным трудом. Итак, на первом месте стоит жирная кислота омега-3. Исследования доказали: реакция нервных клеток на поступающую информацию связана именно с этой кислотой, которая содержится в больших количествах в сардинах, лососе и скумбрии, сообщает ИТАР-ТАСС.
"Зарядить" мозг энергией помогут бобовые, а в особенности чечевица, советуют эксперты. Бананы же обладают уникальным свойством. Они снижают электромагнитную активность мозга. В итоге человек ощущает спокойствие. А вот перед важной встречей можно съесть говяжью печень, в которой отмечается высокое содержание железа. Это повысит эффективность мыслительной работы, ускорив движение крови в полушариях мозга.
Любителям клубники, малины, смородины повезло. В этих ягодах ученые нашли высокие уровни витамина С и антиоксидантов, которые активизируют нервные окончания и создают приподнятое настроение. Справиться с усталостью и стрессом помогут и морепродукты вроде устриц, лангустов, креветок за счет витамина В12.
Обычные куриные яйца – универсальный продукт. Он богат лецитином и фосфолипидами, поддерживает мембраны клеток головного мозга, помогает прохождению сигналов по нервным окончаниям клеток. Это повышает эффективность работы мозга. Укрепить же память помогут шпинат и листовые салаты, позитивно влияющие на нервные клетки благодаря витамину В9.
Снять же гиперактивность мозга возможно с помощью черного шоколада. Он успокаивает мозговые центры, вызывает чувство удовольствия, стимулирует позитивные мысли и создает хорошее настроение. Финальный штрих – авокадо. Данный плод отличается содержанием витамина Е и способностью омолаживать клетки головного мозга.