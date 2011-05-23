Помидоры защищают от болезней сердца и сосудов

Если ежедневно употреблять в пищу помидоры, то это позволит снизить уровень холестерина и кровяного давления, тем самым, защищая себя от развития сердечно-сосудистых болезней, выяснила международная группа ученых, работавшая под руководством Университета Аделаиды.

По мнению ученых, красный пигмент томатов – ликопин – обладает антиоксидантными свойствами, необходимые для здоровья. Соответствующие выводы были опубликованы в журнале Maturitas, сообщает The Hindustan Times.

В основу работы легли данные о суммированном эффекте ликопина, оказываемом на холестерин и кровяное давление, и анализ результатов 14 изысканий, проводившихся за последние 55 лет. Так, если принимать ежедневно более 25 миллиграммов ликопина, можно снизить уровень холестерина до 10%, рассказывает доктор Карин Рид, руководитель исследовательской группы.

Итак, ежедневно стоит выпивать по 500 миллилитров томатного сока или съедать по 50 граммов томатной пасты. Это можно сравнить с эффектом от небольших доз медикаментов, которые обычно прописывают людям со слегка повышенным уровнем холестерина, но без побочных эффектов. Исследования также показали: термически обработанные томаты позволяют ликопину лучше усваиваться.

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