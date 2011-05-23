Горький кумин лечит витилиго и диабет

Горький кумин (зира) широко используется в традиционной медицине для лечения множества заболеваний — от витилиго до гипергликемии. Специя считается противопаразитарным и противомикробным средством; также её можно применять как жаропонижающее и болеутоляющее. Теперь к этим достоинствам, наверное, можно добавить ещё одно: кумин, как нас уверяют в индийском Центральном технологическом институте пищевых исследований, способен... замедлять старение.

Разумеется, тут опять не обошлось без восхитительно целительных антиоксидантов — сверхвеществ, уменьшающих окислительный стресс и «предотвращающих заболевания», удаляя из организма свободные радикалы. (Напомним прогуливавшим начальную школу: окислительный стресс — это результат перепроизводства свободных радикалов, вырабатываемых в ходе метаболических процессов, необходимых для жизнедеятельности. А свободные радикалы — это молекулы, которые быстро вступают в реакцию с другими веществами, что в определённых условиях может оказать негативное воздействие на здоровье из-за повреждения клеток.)

Так вот, содержащиеся в кумине фенольные вещества (особенно полифенолы) действительно рассматриваются как антиоксиданты. Но индийские учёные перешли от слов к делу и в серии экспериментов проверили эту особенность семян горького кумина (Centratherum anthelminticum (L.) Kuntze), используя разнообразные биохимические и биологические технологии. В биологических тестах горький кумин подавлял окисление липосом, послуживших моделью окисления клеточной мембраны, и обеспечивал полную защиту от повреждений ДНК.

Впрочем, количество фенолов, которое удавалось извлечь из растения, и антиоксидантная активность зиры зависели от используемых методик. И всё же антиоксидантные свойства кумина коррелировали с общим содержанием фенола, поэтому очень может быть, что именно фенольные смеси в составе семян горького кумина и есть источник антиокислительных свойств растения.

Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Complementary and Alternative Medicine.

Родиной кумина считают Среднюю Азию. Растение культивируется в Юго-Восточной Азии, Иране, Индии и Афганистане, в Северной Африке и Латинской Америке. В Европе (кроме стран Средиземноморья) оно распространено меньше, оттеснённое на задний план тмином.