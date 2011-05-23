На "Фукусиме-1" - масштабная утечка радиоактивной воды

Компания-оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" заявила о масштабной утечке радиоактивной воды, уровень радиации которой превышает допустимую норму в 100 раз, сообщает агентство Reuters.

По данным TEPCO, утечка, которая была обнаружена 11 мая, началась рано утром накануне и длилась около 41 часа. При этом в море из резервуара у третьего энергоблока станции вылилось не менее 250 кубометров радиоактивной воды с уровнем содержания радиоактивных веществ около 20 терабеккерелей.

После разрушительного землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" отказала система охлаждения, и на объекте был введен режим ЧС. Впоследствии на нескольких энергоблоках страны произошли взрывы, что привело к выбросу радиоактивных элементов в атмосферу. Власти эвакуировали людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС, отмечает NEWSru.

Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах питания, сообщает РИА «Новости».