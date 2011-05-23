Диета, которая защитит аллергиков от тополиного пуха

Врачи советуют исключить на время из рациона морковь, сельдерей и овсяную кашу.

В период распространения тополиного пуха аллергикам желательно соблюдать диету, исключающую морковь, сельдерей и овсяную кашу.

Аллергикам во время распространения тополиного пуха необходимо снизить потребление количества выпечки, хлебобулочных изделий, также уменьшить количество сладостей, газированных напитков, рассказала РИА Новости пятницу врач-аллерголог клинической больницы №83 Федерального медико-биологического агентства России Наталья Бондаренко.

Медик отметила, что как таковой аллергии на тополиный пух не существует, есть аллергия на пыльцу, которую этот пух переносит. Этот вид аллергии обычно проявляется в чихании, слезотечении, першении в горле, кашле, раздражении кожи, чаще всего кожи лица.

newsland.ru