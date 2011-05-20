В Канаде запретили анонимное донорство спермы и яйцеклеток

Канадский суд принял прецедентное решение, объявив неконституционной анонимность доноров спермы и яйцеклеток, сообщает Global National.

Такое решение было принято в результате рассмотрения иска сотрудницы информагентства The Canadian Press Оливии Прэттен (Olivia Pratten), родившейся в 1982 году от донорской спермы. В заявлении, поданном в Верховный суд провинции Британской Колумбии, женщина утверждала, что действующие законы об усыновлении ущемляют права появившихся таким способом детей, не позволяя им, в отличие от усыновленных, узнавать свои генетические корни.

Речь идет о поправке 1996 года к закону об усыновлении, которая позволяет детям, живущим в приемной семье, получить информацию о биологических родителях. На людей, зачатых с использованием донорской спермы или яйцеклетки, эта поправка не распространяется.

Несмотря на то, что у Прэттен в любом случае нет шансов получить подобную информацию о себе самой (эти данные к настоящему времени уничтожены), она решила подать в суд, чтобы изменить сам несправедливый с ее точки зрения подход.

Судья Элейн Адайр (Elaine Adair) сочла точку зрения Прэттен справедливой и вынесла решение в ее пользу, признав соответствующие пункты закона Британской Колумбии об усыновлении неконституционны.

В соответствии с этим решением правительство провинции обязано в течение 15 месяцев принять поправки к закону, запрещающие уничтожать информацию о донорах половых клеток и предоставляющие их биологическим детям право на эту информацию.

medportal.ru