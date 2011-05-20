США отказали ВОЗ в уничтожении вирусов оспы

Американские лаборатории продолжат хранить образцы вирусов натуральной оспы, несмотря на призывы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уничтожить их. Как сообщает AFP, об этом министр здравоохранения США Кэтлин Сибелиус (Kathleen Sebelius) заявила в ходе 64-й ассамблеи ВОЗ, открывшейся в Женеве 16 мая.

Выступая на заседании ассамблеи во вторник, Сибелиус выразила опасения по поводу возможного хранения возбудителей оспы в подпольных лабораториях. По ее мнению, в таком случае нельзя исключать проникновения вирусов в естественную среду или их использования в качестве биологического оружия.

Кроме того, глава американского Минздрава заявила, что ВОЗ проверила деятельность американской программы по изучению натуральной оспы. По ее словам, эксперты международной организации пришли к выводу о необходимости дальнейшего исследования вирусов.

Сибелиус также рассказала, что в связи с этим власти США попросили руководство международной организации предоставить возможность хранения возбудителей оспы в течение следующих пяти лет. Министр дала понять, что в конечном итоге американские лаборатории намерены уничтожить все имеющиеся образцы вируса.

В феврале 2011 года главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко также отказался уничтожить отечественную коллекцию вирусов оспы. Он назвал эту меру вредной и несвоевременной. По словам Онищенко, мировое сообщество должно быть уверено в отсутствии нелегальных образцов возбудителя.

Натуральная оспа является единственной инфекцией, которую удалось полностью искоренить в мире благодаря вакцинации. Последний случай заболевания был зарегистрирован в Сомали в 1977 году. В настоящее время коллекции вирусов натуральной оспы официально хранятся лишь в лабораториях США и России. В 1990-е годы было подписано российско-американское соглашение об обоюдном уничтожении этих коллекций, однако позже это решение было отменено в связи с возрастающей угрозой биотерроризма.

lenta.ru