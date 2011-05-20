Кому нельзя употреблять оливковое масло

Бытует мнение, что ежедневное употребление в пищу оливкового масла гарантирует отличное здоровье. Якобы масло чистит печень и выводит камни из желчного пузыря.

В какой-то степени это действительно так, но только в том случае, если строго придерживаться рекомендованных врачом доз. Однако злоупотребление оливковым маслом может обострить желчнокаменную болезнь.

Врачи отмечают и то, что модная в наше время среди сторонников натуральных методов лечения чистка печени с применением оливкового масла является небезопасной процедурой. Дело в том, что оливковое масло является желчегонным средством. А если в желчном пузыре есть камень, то он может закрыть желчный проток, тогда эта чистка закончится в лучшем случае экстренной операцией.

К тому же разовые мероприятия, даже самые полезные, никакой пользы не дадут, если все остальное время человек будет неправильно питаться.