Евросоюз запретил использование кадмия

Европейская комиссия одобрила законодательство, запрещающее использование кадмия в ювелирных изделиях, всех видах пластиковых изделий и в припое для пайки.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующие поправки в европейское законодательство REACH, регулирующее рынок химических веществ, предполагают введение запрета уже с декабря этого года.

«Это хорошая новость для потребителей, а также для промышленности, которая уже разработала альтернативы для этой субстанции», - заявил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии, ответственный за промышленность, Антони ТАЙАНИ.