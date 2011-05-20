Что еще осталось в перезимовавших овощах

Морковь. По сравнению со свежевыкопанной по осени морковью та, что дожила до апреля, содержит в себе в 18 раз меньше витамина С - но что-то в ней все-таки осталось. Зато запасы каротина остались практически в начальной концентрации. Нисколько не пострадала и ценная морковная клетчатка, улучшающая моторику кишечника. Для того, чтобы извлечь из старой моркови максимальную пользу, натрите ее на крупной терке, залейте крутым кипятком, оставьте на пару минут, затем откиньте на дуршлаг и используйте для приготовления любого салата. Ошпаривание никак не повлияет на концентрацию витаминов, но улучшит высвобождение бета-каротина. Особенно если заправить салат чем-нибудь жирным - сметаной или растительным маслом.

Картофель. К апрелю в картофеле не остается практически никаких витаминов. При этом картофельная клетчатка помогает нам пережить межсезонье, как никакая другая. Дело в том, что она способна нейтрализовать гнилостные процессы в кишечнике, улучшить синтез ценного витамина К, повысить жизнеспособность "хороших" микробов - бифидо- и лактобактерий. Правда, готовить старый картофель более трудоемко, чем молодой - его нужно не только тщательно очищать от кожицы, но еще и промывать после нарезания на ломтики.

Свекла. Весной витаминов в ней, как и в прочих корнеплодах, немного. Зато содержание железа - точно такое же, как и в молодой. Диетологи не рекомендуют употреблять старую свеклу в сыром виде, ее стоит отварить или запечь в фольге - так в организм не попадут продукты окисления, а железо усвоится значительно лучше. Идеальная "компания" к свекле: лимонный сок или соус на основе черной смородины.

Редька и репа. Вот с этим "подружками" практически ничего не случается за долгие зимние месяцы. Если репа и редька хранились правильно (при температуре от +1 до +3 градусов, в темном и относительно сухом месте), то потеря витамина С составляет всего 8 - 12 % от первоначальной концентрации. Редьку едят только в сыром виде, а вот репу можно запечь или потушить с другими овощами - тыквой, картофелем.

Капуста. Пролежав полгода в погребе или овощехранилище, капуста теряет почти 80% всех полезных компонентов. А в свежем виде становится даже небезопасной - волокна листьев утолщаются и в них накапливаются не самые полезные вещества. Поэтому старую капусту нужно либо употреблять в борще, либо заквашивать.

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