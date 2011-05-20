Специалисты Американского центра Психических расстройств на основании многочисленных исследований утверждают: хлам в доме – источник психических болезней.

В накопленном хламе размножаются пыль и бактерии, что подрывают человеческое здоровье в целом. Однако, исследовав работу мозга людей, склонных к накопительству, ученые отметили, что в работе их мозга четко видны нарушения, сообщают Подробности.

Их мозг находится в максимальном напряжении в той части, которая отвечает за когнитивные процессы.

Нередко причина, по которой люди не хотят расставаться со старыми вещами, является привязанность к личным вещам, а не просто неорганизованность хозяина. Это не является медицинским диагнозом, но отравляет жизнь. А вот генеральная уборка, практически буквально, по словам психиатров, помогает очистить свою голову.

focus.ua