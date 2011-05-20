Женщине нельзя пользоваться микроволновкой

55-летняя британка Джанис Танниклиф не может смотреть телевизор или даже использовать электрический чайник. У женщины повышенная чувствительность к электрической активности. Поэтому даже ее соседям пришлось отказаться от беспроводного Интернета, пишет The Daily Mail.

Теперь мать двоих детей вынуждена проводить вечера за играми при свете свечей, избегая холодильника, компьютера, мобильного телефона и не включая свет. Подобная проблема всплыла во время химиотерапии. Именно противораковое лечение привело к развитию электрочувствительности. Теперь у нее всегда отмечается резкая реакция на электромагнитные поля.

Реакция выражается в головных болях, болях в груди, тошноте и покалывании в конечностях, когда женщина находится в близости от любого устройства, испускающего электромагнитные поля.

Окна ее дома завешаны металлической изоляцией, отражающей электромагнитные волны. Целые недели она проводит в походах. Лишь это ее полностью спасает от излучения, ведь широко используемая технология Wi-fi провоцирует мощные приступы головной боли. Поэтому, кроме роутера, из дома пропала и микроволновая печь, тостер, тоже представляющие опасность.

Официально в Британии медицина не признает данного расстройства, в отличие, к примеру, от Швеции и Швейцарии. Большинство специалистов полагают, что все дело в психосоматике.

www.meddaily.ru