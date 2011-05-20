Натуральное средство от солнечного загара
08:45, 20 мая 2011Зарубежные новости
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И от действия сильного ветра
Солнце и ветер могут сильно обезобразить лицо, если не применять какой-либо помады. Вот лучшее народное средство, которое совершенно безвредно для кожи.
Взять немного сырого желтка из свежего куриного яйца на ладонь и обильно смазать лицо. Когда желток затвердеет на лице, его следует смыть водой с мылом. Результат всегда великолепный.
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