Мы должны защитить женщин от насилия

Каждый день в Европе женщины становятся жертвами одного из самых вопиющих видов нарушений прав человека – нарушения их права на жизнь без насилия. Оно может исходить не только от незнакомца в глухом переулке: гораздо вероятнее, что его источником станет партнер, родственник, знакомый или коллега, поскольку чаще всего насилие в отношении женщин совершают люди, принадлежащие к их кругу.

Как свидетельствует статистика преступности, каждая четвертая женщина хотя бы раз в своей жизни подвергалась насилию, кроме того, в Европе, по меньшей мере, 15 процентов всех женщин старше 16 лет становятся жертвами бытового насилия со стороны партнера. А поскольку бытовое насилие все еще относится к преступлениям, о которых не принято говорить, реальные цифры несомненно должны быть еще выше. Другие формы насилия – такие, как назойливое преследование, насильственные браки, насильственные аборты и насильственная стерилизация – по-прежнему большей частью не регистрируются.

Общеизвестно, что уровень раскрываемости преступлений, связанных с любыми видами насилия в отношении женщин, низок. В среднем полиция начинает расследование по таким делам лишь в одном из тридцати пяти случаев. К тому же у сотрудников правоохранительных органов не всегда достаточно опыта в формировании необходимой доказательной базы для привлечения виновных к ответственности. Стоит ли при этом удивляться, что такие дела так редко заканчиваются обвинительным приговором?

Правительства по всей Европе признают существование данной проблемы, однако принимаемые ими меры пока бессистемны. В одних странах организованы центры по приему женщин, пострадавших от насилия, в других – введена уголовная ответственность за домогательства. Некоторые страны практикуют судебные запреты, помощь консультантов и посредников или выселяют из дома партнера, прибегшего к насилию. Практика различается от страны к стране, четкая законодательная модель при этом отсутствует, в результате чего женщины в Европе остаются беззащитными перед преступлениями, которые уже давно должны были уйти в прошлое.

Совет Европы - не только защитник прав человека, но и поборник гендерного равенства - создал систему взаимодействия европейских правительств с тем, чтобы остановить волну насилия, направленного против женщин. На этой неделе мы открываем к подписанию первую в своем роде международную конвенцию о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин. Она призвана помочь государствам в принятии мер в четырех ключевых областях: предупреждение насилия, защита жертв, привлечение виновников к ответственности и комплексная, целостная и скоординированная политика. В ней учтен передовой опыт всей Европы, под который таким образом подводится международно-правовая основа.

Конвенция будет защищать женщин от гендерно обусловленного насилия всегда и повсюду: на вечеринке с друзьями, на работе, на учебе или дома. В любом из 47 государств-членов Совета Европы женщинам будет гарантирован равный уровень защиты, независимо от того, прибыли ли они в Европу недавно или здесь жили всегда, безотносительно к уровню их благосостояния, их сексуальной ориентации, наличию или отсутствию у них детей и семьи.

Государства, которые ратифицируют этот договор, должны будут незамедлительно принять меры к введению уголовной ответственности и судебного преследования за целый ряд деяний, которые раньше часто оставались безнаказанными: изнасилования, бытовое насилие, насильственные браки, увечье женских половых органов, сексуальные домогательства, насильственные аборты и насильственная стерилизация. Теперь нельзя будет использовать в качестве оправдания доводы, связанные с культурой, обычаями, религией и так называемой «честью».

Правительства также должны будут учредить и финансировать деятельность ряда служб, в том числе приюты для женщин, круглосуточные «горячие линии», центры медицинского и юридического консультирования, столь необходимые для тех, кому пришлось столкнуться с насилием, которые будут оказывать медицинскую и практическую помощь, а также помощь и содействие в привлечении виновников насилия к ответственности.

Одним из ключевых моментов новой конвенции является осознание необходимости рассматривать насилие в отношении женщин в контексте неравенства между женщинами и мужчинами. Существует ошибочное мнение о том, что равенство женщин и мужчин уже достигнуто, а преобладающее положение мужчин по отношению к женщинам в личной и общественной сферах ушло в прошлое. Собственно, одна из главных причин, побуждающих нас к принятию мер сегодня, заключается в усиливающемся разрыве между требованиями существующего законодательства и реальной действительностью.

Конвенция - это следующий шаг в масштабной деятельности Совета Европы, с 1970-х годов поддерживающего движение за равенство. Верю, что она не только откроет практические возможности для освобождения миллионов женщин из плена насилия, но и вернет борьбу за равенство в центр общественного внимания. Надеюсь, что когда конвенция будет представлена правительствам в этом месяце в Стамбуле, многие государства подпишут ее и будут ее применять с тем, чтобы придать конкретный смысл усилиям по искоренению насилия в обществе во имя блага нынешнего и будущих поколений женщин в Европе.

Турбьёрн Ягланд, Генеральный секретарь Совета Европы