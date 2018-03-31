Человеческий мозг в мифах и фактах

Факт: Человек не может пощекотать сам себя. Дело в том, что человеческий мозг настроен на восприятие внешних раздражителей, чтобы не пропустить важные сигналы в потоке ощущений, вызванных действиями самого человека.

Факт: Разглядывать фотографию сложнее, чем играть в шахматы. Дело в том, что человеку зачастую довольно сложно идентифицировать визуальные объекты. Увиденный мельком объект можно легко принять за что-то другое. К примеру, фигура человека, стоящая на неосвещённой трассе, может вполне оказаться дорожным знаком.

Миф: Человек может использовать только 10% своего мозга. Несмотря на распространённость этого мнения, на самом деле человек каждодневно использует весь потенциал своего мозга. Различные исследования показали, что даже для выполнения простого задания активизируются практически все отделы головного мозга.

Факт: Зевота помогает мозгу проснуться. Зевание часто ассоциируется с недосыпом и скукой, но на самом деле это помогает человеку проснуться. Во время зевания расширяется дыхательное горло, которое позволяет лёгким получить больше кислорода, который затем перемещается в кровь, делая нас бодрее.

Миф: Слепые лучше слышат. Исследования показали, что слепые слышат слабые звуки не лучше всех остальных. Однако у незрячих лучше развита слуховая память. Они быстрее понимают смысл предложения на иностранном языке, а также лучше определяют источник звука.

Факт: Компьютерные игры учат делать несколько дел одновременно. Лучшим источником тренировки способности выполнять несколько заданий одновременно являются компьютерные игры. В шутерах, к примеру, необходимо застрелить как можно больше врагов, наступающих с разных сторон. Игры заставляют людей рассредоточивать внимание и молниеносно реагировать на малейшие изменения ситуации.

Миф: Чем больше мозг, тем больше ума. Размер мозга не влияет на интеллектуальные способности человека. Тем не менее, по мнению исследователей, ум зависит от синапсов - контактов между нейронами. Количество синапсов растет в детский и юношеский период жизни человека и влияет на интеллект.

Факт: Упражнения помогают держать мозг в форме. Постоянные занятия спортом увеличивают количество капилляров в мозгу, что позволяет доставлять больше кислорода и глюкозы. Бывшие спортсмены с возрастом теряют ментальное здоровье гораздо реже остальных. Для эффективности занятия спортом должны продолжаться не менее 30 минут несколько раз в неделю.

Факт: Мозг человека использует меньше энергии, чем лампочка в холодильнике. Сообщения между клетками головного мозга передаются при помощи электрических сигналов. При этом используется 12 ватт энергии - меньше, чем для работы лампочки в холодильнике.

Миф: Музыка Моцарта делает детей умнее. Этот миф появился в 1993 году, когда в журнале Nature было опубликовано исследование, согласно которому 10 минут прослушивания произведений Моцарта улучшало результаты контрольных работ студентов колледжей. Новость была моментально растиражирована в СМИ, которые подменили "студентов" "маленькими детьми". Однако никаких доказательств влияния классической музыки на интеллектуальные способности человека с тех пор получено не было.

Факт: Дурацкую песню очень сложно забыть. Мозг помнит распорядок дня человека, начиная с приготовления кофе и заканчивая дорогой, по которой он должен поехать, чтобы добраться до дома. Способность вспомнить эту последовательность делает возможной каждодневную человеческую жизнь. Часто мозг автоматически включает услышанную мелодию в этот алгоритм и периодически напоминает её человеку.

neboley.com.ua