Ученые: счастье - это плохо

Счастье - это плохо, выяснили ученые. Счастье и даже стремление к нему могут навредить психике, отравить жизнь и даже сократить ее продолжительность, утверждают в выводах своих исследований специалисты из Йельского университета в США, из американского Университета Денвера и из Еврейского университета в Иерусалиме.

Это подтверждает собранный фактический материал. Ученые выяснили, что люди, которых в детстве характеризовали как радостных и беззаботных, живут в среднем меньше, чем их более угрюмые товарищи.

Переполненность ощущением счастья - это проблема. Высокая степень этого чувства дурманит, люди становятся более беспечными и склонными к риску. А за риском, как известно, следуют и неприятности, которые могут повлиять на продолжительность жизни.

Книги о том, как стать счастливым, тоже приносят много бед. Читатели набираются информации и начинают погоню за счастьем, в которой, скорее всего, раз за разом будут терпеть неудачу, отчего станут себя чувствовать еще хуже, предупреждают специалисты.

Другая проблема в том, что ощущение счастья попросту неуместно: зачастую его приходится подавлять (например, чтобы не расстраивать несчастных друзей), и это приносит серьезный дискомфорт. Наконец, если человек счастлив, то его умение творчески мыслить уменьшается.

В связи со всем этим ученые советуют: прекратите волноваться о том, что вы должны быть счастливы, это вам и принесет в конечном счете настоящее счастье.

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