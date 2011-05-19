Мате - грозное оружие против рака и ожирения

У зеленого чая есть серьезный конкурент – мате. Как показало исследование ученых из Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая, этот напиток способен предотвратить развитие рака и заболеваний легких. Также он улучшает обмен веществ.

Известно, что в ходе экспериментов специалисты брали две группы подопытных мышей, подвергая их воздействию табачного дыма. Одна группа получала экстракт мате, а вторая – нет. Оказалось, группа, получавшая мате, демонстрировала меньшее количество воспалительных процессов в легких, снижая риск развития эмфиземы.

В самом мате эксперты выявили большое количество полифенолов, которые принято считать панацеей от клеточных повреждений и раковых мутаций. Состав напитка позволяет и уберечься от изменений в обмене веществ, снижая вероятность развития ожирения, гипертонии, диабета и сердечнососудистых заболеваний.

Что касается популярности мате, то в Латинской Америке данный напиток даже был провозглашен национальным напитком Аргентины стараниями президента Кристины Фернандес де Киршнер.

medkarta.com