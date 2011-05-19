Любовь к выпивке передается по наследству

Люди, от рождения более чувствительные к позитивному эффекту приема алкоголя, находятся в группе повышенного риска развития алкогольной зависимости, предупреждают эксперты из США.

Известно, что алкоголизм очень часто является семейной проблемой. Алкоголизм первого типа, характеризующийся поздним развитием зависимости у социально адаптированных людей, менее тяжелый, однако встречается чаще, чем алкоголизм второго типа. В ходе исследования, которое провели ученые из университета Чикаго, здоровым мужчинам и женщинам, в семье которых либо были, либо не были случаи алкоголизма первой степени, давали три алкогольных напитка в неделю или плацебо.

В результате оказалось, что участники, у которых в семье были алкоголики, сильнее ощущали стимулирующие свойства спиртного. Это означает, что дети людей, страдающих алкоголизмом первой степени, могут унаследовать некоторые характеристики, влияющие на их реакцию на спиртное, увеличивая риск развития алкогольной зависимости.

"Наши данные говорят о том, что некоторые люди более чувствительны к стимулирующим свойствам алкоголя, что способно повлиять на количество алкоголя, которое они употребляют. Следите за своей реакцией! Если вы чувствуете, что после распития спиртных напитков ощущаете себя счастливее своих друзей, не пейте больше, чем рекомендуют специалисты", - предупреждают ученые.

На данный момент женщинам рекомендуют пить не более 7-8 порций алкоголя в неделю, а мужчинам - 13-14 порций.

zdravoe.com