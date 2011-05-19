Холодные дома подрывают здоровье, приводят к смерти

Холодные дома становятся виновниками ухудшения здоровья и даже смертельных случаев среди населения Великобритании. Во всяком случае в этом убеждены исследователи Австралийского национального университета в Канберре. Эксперты подсчитали, что каждый год в Великобритании происходит около 5 тыс. 500 смертей в кварталах, которые славятся наиболее холодными жилыми домами. Авторы обзора считают, что англичанам необходимо лучше утеплять дома для сохранения здоровья и жизней граждан страны.

Пожилые люди, живущие в холодных и плохо отапливаемых домах, более сверстников склонны к сердечным и лёгочным болезням. Однако проживание в таких условиях может затронуть здоровье в любом возрасте, говорят медики. Например, дети и подростки чаще страдают от проблем с дыханием, если живут в холодном доме, а также имеют повышенный риск проблем с психическим здоровьем.

По словам специалистов, как ни странно, но в странах с более мягким зимним климатом насчитывается больше смертельных случаев по вине домашнего холода. Так происходит потому, что строительные стандарты жилых домов уже давно улучшились в традиционно холодных странах, таких как Финляндия и Швеция. Здесь уже практически не осталось жилых помещений без центрального отопления. Но в Великобритании эта проблема остаётся: страна обременена устаревшим жилищным фондом. Помимо этого англичане славятся своей бережливостью и стараются топить своё жильё как можно меньше. Поэтому нехватка центрального отопления в английских домах представляет серьёзную опасность для здоровья нации.

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