Самые полезные для здоровья виды рыб

В Британии ученые назвали самые полезные для здоровья человека виды рыб: пикша, консервированные сардины, тунец и скумбрия.

Как показали исследования, пикшу следует употреблять тем, кто хочет сбросить лишний вес. В 100 г рыбы содержится всего 81 ккал и 0,6 г жира. При этом она стимулирует метаболизм и обеспечивает организм йодом.

Для укрепления костей очень хороши консервированные сардины. Они содержат витамин D, необходимый для усвоения кальция. Тунец лучше других рыб укрепляет иммунитет, так как содержит селен, а скумбрия считается самой полезной для мозга, так как содержит много омега-3 жирных кислот.

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