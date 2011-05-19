Опасные примеси в косметике

Канадские ученые выступили с отчетом, заставляющим встревожиться многих женщин. Эксперты подсчитали, сколько в популярных косметических продуктах содержится вредных соединений, сообщает The Globe and Mail.

Организация Environmental Defence выступила с инициативой проведения тестирования 49 образцов декоративной косметики, дабы выявить уровень восьми тяжелых металлов вроде свинца и мышьяка. Как оказалось, обычно в образцах содержались четыре из восьми металлов. А во всех продуктах, по меньшей мере, присутствовали два тяжелых металла.

Министерство здравоохранения Канады запрещает производителям специально добавлять в косметическую продукцию металлы вроде кадмия и свинца. Но так как эти металлы встречаются в природе, они попадают в продукты, которыми мы пользуемся каждый день. В косметике же подобные металлы относят к побочным продуктам производства или загрязняющим веществам, находящимся в сырье. Хотя правительство установило предельные допустимые значения этих примесей, они до сих пор не были применены на производстве.

В частности, Минздрав установил допустимые значения для свинца в размере 10 ППМ. А вот тестирование выявило среднее содержание – 4,6 ППМ. Содержание же кадмия не должно превышать 3 ППМ. В тестированных продуктах его было 0,3 ППМ. Ртути в образцах выявлено не было. Несмотря на то, что особо сильного превышения норм специалисты не зафиксировали, в некоторых типах продуктов показатели оказались выше, чем в других.

Один вид блеска для губ от компании Benefit имел 110 ППМ свинца. Это были самые высокие показатели среди тестированных продуктов. В этом же блеске для губ проверяющие нашли самое большое содержание мышьяка – 70 ППМ (норма - 3 ППМ). Подобные расхождения среди производителей означают: компании что-то могут сделать, дабы сократить содержание вредных примесей, уверены эксперты.

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