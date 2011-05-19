Мед усиливает действие антибиотиков

Мед препятствует развитию резистентности бактерий к антибиотикам, — таковы данные недавнего эксперимента, проведенного британскими учеными.

Активные вещества натурального меда не дают бактериям образовать вокруг себя защитную оболочку, спасающую их от антибиотиков, и затрудняют прикрепление паразитических микроорганизмов к тканям.

Кроме того, мед сам по себе является достаточно сильным природным антибиотиком. Как показало микробиологическое исследование, мед препятствует росту и размножению трех типов бактерий: стрептококков, стафилококков и синегнойной палочки.

По результатам эксперимента, ученые рекомендуют всем, кто проводит терапию антибиотиками, дополнительно принимать еще и сладкое лекарство — мед. По словам светил науки, это значительно ускорит выздоровление.

www.med2.ru