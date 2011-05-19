Донорский орган «помнит» хозяина

Американские ученые пришли к выводу, что люди, которым пересажен донорский орган, вместе с ним получают и некоторые черты характера его бывшего владельца.

Это явление названо «феноменом клеточной памяти». К такому выводу специалисты пришли в результате наблюдения за пациентами, прошедшими операцию по имплантации.

Истории, похожие на сюжет фантастического кино, по словам медиков, происходят в реальной жизни. Специалистам известно множество случаев, когда, например, пересадка органа меняла литературные и пищевые предпочтения бывших пациентов на те, что были присущи донорам, а также особенности манеры поведения и даже эмоциональные воспоминания.

likar.info