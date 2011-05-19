На курортах Египта от неизвестного вируса гибнут дети

В египетском курортном городке Эль-Гуна, что недалеко от Хургады, от неизвестного вируса скончались трое детей в возрасте от шести месяцев до года. Как передает сегодня он-лайн версия египетской газеты "Аль-Ахрам", трагедия произошла в минувшее воскресенье.

Этимологию заболевания установить пока не удается. По словам врачей, симптомы были сходны с новым гриппом, однако проведенное медицинское обследование не подтвердило наличие вируса H1N1.

Дети были доставлены с симптомами гриппа в больницу Хургады, где в тот же день умерли. Имеется и четвертый заболевший - мальчик Санди Сами. Его состояние стабильное.

В связи с распространением неизвестного вируса во всех больницах Хургады объявлено чрезвычайное положение, сформирован специальный комитет представителей министерства здравоохранения для проведения профилактических мер. Однако до сих пор не удается установить, о каком заболевании идет речь.

В то же время, специалисты не исключают, что гибель детей могла стать результатом неправильного лечения. Известие о стремительно развивающейся болезни уже вызвало панику среди местного населения. Известно, что все дети проживали в одном районе Эль-Гуны.

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