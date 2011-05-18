7 сладостей, безопасных для фигуры

Желающие похудеть стараются полностью отказаться от сладкого. Но если заменить сдобные булки и пирожные чем-нибудь менее калорийным, можно о фигуре не волноваться.

1. Мармелад

Не смотря на то, что эта сладость достаточно калорийна, она не вредит фигуре. В основу мармелада входит пектин, который содержит полезные для нашей кожи пищевые волокна, снижает уровень «плохого» холестерина в крови и выводит из организма токсины. И в нем почти нет жиров.

2. Пастила и зефир

В пастиле и зефире, так же, как и в мармеладе нет опасных жиров. Выбирайте зефир без шоколада и особых дополнительных начинок. Также в этих продуктах много белка — строительного материала для мышечной ткани, железа и фосфора.

3. Сухофрукты

По сладости они любым конфетам еще фору дадут, однако, такого убийственного эффекта на фигуру не выявляют. Курага, чернослив, изюм и орешки – отличная альтернатива шоколадным батончикам на ночь. Однако, увлекаться ими тоже не стоит. Нормой является 50 грамм в день.

4. Желе и пудинги

В их основе находится желатин или агар-агар. Желе на основе натуральных соков и пюре содержит пектин – вещество, снижающее уровень холестерина и улучшающего работу желудочно-кишечного тракта. Вы не только не поправляетесь, а еще и помогаете пищеварению! А молочные и йогуртовые пудинги – отличный источник кальция. Калорийность 150-200 калорий, 0-5% жиров.

5. Мороженое и молочные коктейли

Конечно же, речь идет о низкокалорийных (обезжиренных) продуктах. От такого вида лакомства не только меньше всего толстеют, оно даже способствует похудению. Для большей пользы дополняйте мороженое не шоколадом или карамелью, а натуральными или замороженными фруктами, орехами, воздушным рисом. Старайтесь употреблять домашнее мороженое, приготовленное самостоятельно.

6. Горький шоколад

Эта сладость, конечно, на любителя. Шоколад содержит много антиоксидантов, которые уменьшают риск заболеваний раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Забудьте про молочный или белый шоколад, выбирайте только тот, в котором не менее 80% какао.

7. Мед

Уникальный по своим свойствам продукт. Мед – диетический продукт, который при этом дает сильное чувство насыщения. Мед не способен провоцировать появление целлюлита, к тому же, это мощное лечебное средство от многих недугов. Так что просто замените привычный сахар в чае на мед.

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