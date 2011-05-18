Сидячая работа в офисе повышает риск ранней смерти

Длительное сидение сокращает жизнь офисных работников в несколько раз. По данным исследования Medical Coding, мужчины, которые проводят шесть часов в день в сидячем положении, на 20% больше подвержены риску умереть в молодом возрасте, женщины - на все 40%.

"Сидение на месте не просто делает нас толстыми, ленивыми и слабыми - оно еще и забирает у нас годы жизни", - предупредили ученые.

Ученые объяснили, что, пока человек сидит, в его организме происходят бесполезные процессы: электрическая активность мышц сводится к нулю, сжигание калорий сокращается до одной в минуту, снижается выработка ферментов, которые синтезируются в клетках и во много раз ускоряют обмен веществ.

Люди с сидячей работой подвержены заболеваниям сердца вдвое больше тех, кто вынужден стоять или ходить.

Как утверждают исследователи, стиль жизни современных людей стал абсолютно сидящим: впервые в истории человечества средний показатель времени сидения в мире достигает 9,5 часов.

"Факты свидетельствуют о том, что мы сидим дольше, чем спим: на сон современный человек тратит около семи часов", - говорится в отчете.

Ученые предупредили, что "белые воротнички", которые проводят большую часть рабочего времени за компьютером, начинают испытывать проблемы со здоровьем уже через несколько лет службы.

"Если вы сидите более шести часов в день, то есть на 40% больше шансов умереть через 15 лет с момента начала вашей сидячей жизни", - резюмировали медики.

По их словам, для того, чтобы избавить себя от рисков, недостаточно "посещать какую-либо спортивную секцию".

"Спасти вас может только изменение образа жизни: вам необходимо сократить время сидения до 3 часов в сутки", - уверены в Medical Coding.

Чтобы хоть как-то уменьшить вред, который наносит современным людям длительное сидение, необходимо тратить свыше 30 минут на активные физические упражнения, а также использовать "любую возможность для того, чтобы встать и прогуляться по офису".

Кроме этого исследователи рекомендовали максимально сократить время, которое жители больших городов проводят в сидячем положении вне офиса и без необходимости.

ru.tsn.