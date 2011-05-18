Киви отдаляет старость

12:16, 18 мая 2011
Зарубежные новости
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3 плода, съедаемые регулярно

Киви назван фруктом, который превосходит по своим полезным качествам хорошо известные цитрусовые и яблоки. Такой вывод сделали японские ученые из Университета Тейкио.

В плодах киви содержится больше антиоксидантов полифенолов. Исследования с участием добровольцев показали, что 3 плода киви, съедаемые регулярно в течение дня, способствуют предотвращению болезней, которые провоцируются окислительными стрессами.

К числу связанных с этими процессами заболеваний относят атеросклероз, сердечную недостаточность, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

likar.info

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