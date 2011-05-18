Почему люди не помнят себя детьми

Ученые ответили на один из самых животрепещущих вопросов бытия. Они сумели разгадать, почему люди не помнят себя маленькими детьми. Ведь мало кто действительно помнит о первых годах своей жизни, да и школьные годы быстро забываются, оставляя лишь редкие смутные воспоминания.

Большинство людей может отрывочно припомнить себя начиная с возраста 4-5 лет. На самом деле маленькие дети хорошо помнят себя примерно с 1,5 лет, иногда и с более раннего возраста, но затем эти воспоминания постепенно стираются.

Уже у четырехлетних детей имеется долговременная память, они способны возвращаться к относительно давним событиям своей жизни – во времена, когда им было 1-1,5 лет. Но уже через пару лет эти воспоминания уходят, замещаясь другими, более свежими. Затем у детей формируется более устойчивый механизм запоминания, позволяющий и в старости сохранять информацию о своем более позднем детстве, пусть и отрывочную.

directadvert.ru