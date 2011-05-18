Тибетский рецепт молодости и долголетия

Взять по 100 г (вес аптечной упаковки) ромашки, берёзовых почек, бессмертника и зверобоя, измельчить в кофемолке (или другим способом) поместить в ёмкость (банку) и закрыть крышкой.

Вечером возьмите 1 столовую ложку измельчённого сбора и залейте 0,5 литра кипятка. Настаивайте 20 минут, процедите через ткань (не марлю) и выжмите.

Перед сном налейте стакан полученного настоя, добавьте в него и растворите 1 чайную ложку мёда. Выпейте и после этого нельзя больше ни есть, ни пить.

Утром подогрейте на водяной бане оставшийся с вечера настой, добавьте в него и растворите 1 чайную ложку мёда и выпейте за полчаса до завтрака.

Делайте это ежедневно, точно как указано в рецепте, пока не закончится приготовленный сбор.

В результате вы получите: резкое улучшение обмена веществ, очищение от жировых и известковых отложений, эластичность кровеносных сосудов, пройдут шум в голове и головокружения, улучшится зрение, профилактику инфаркта, склероза, скачков давления, общее омоложение организма.

Примечание:Травы для рецепта можно купить в аптеке, но значительно более высокий эффект от трав собранных самостоятельно в соответствии с рекомендациями травников.

Это конечно труднее, надо найти чистое место, знать в какое время суток, при какой фазе луны, в какую погоду проводит сбор сырья, как высушить и сохранить. Кроме того это надо делать с любовью к травам и природе.

narodnoelechenie.blogspot.com