Сильнейшее оружие в борьбе с ожирением

Ученые обнаружили, что черника может разрушать существующие жировые клетки и даже предотвращает формирование новых, что делает ее мощным оружием в борьбе против ожирения.

Ранее ученым удалось доказать, что черника также помогает бороться с заболеваниями сердца и сахарным диабетом, поскольку она содержит высокий уровень полифенолов (группа химических веществ с потенциальной пользой для здоровья).

Тесты показали, что полифенолы могут помочь сократить количество жировых клеток на 27%-73% в зависимости от дозы.

В ходе научного эксперимента исследователи использовали образцы тканей, взятых у мышей, чтобы проверить, какое влияние оказывают полифенолы, содержащиеся в чернике, на жировые клетки.

Результаты, которые были представлены на встрече Experimental Biology 2011, показали, что употребление значительного количества черники способствовало уменьшению содержания липидов в тканях мышей на 73%, и даже при самом низком количестве употребления ягод содержание липидов уменьшалось на 27%.

Исследователи планируют проводить дальнейшие эксперименты, чтобы выяснить, какое влияние полифенолы, содержащиеся в чернике, оказывают на организм человека и имеют ли они какие-либо побочные эффекты. Исследователи надеются, что черника также поможет человеку избавиться от лишних жировых клеток.

newsland.ru