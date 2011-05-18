Из чего состоят бульонные кубики

В последнее время многие женщины используют в приготовлении первых блюд бульонные кубики. Некоторые потребители этих кубиков даже думают, что ими можно заменить мясо. На самом же деле заменить бульонными кубиками настоящее мясо нельзя, так как они не содержат весь необходимый организму набор аминокислот и минеральных веществ, пишет sunhome.ru.

Что же касается состава бульонных кубиков, то они содержат как натуральные вещества, так и пищевые добавки, с помощью которых усиливается вкус и придается аромат настоящего мяса. Это глутаминовая кислота, а также те самые ароматизаторы, которые обозначаются буквой Е и цифрами. По мнению специалистов, эти ингредиенты нисколько не повредят, если использовать продукт, четко следуя указанной на упаковке инструкции — то есть один кубик в суп для всей семьи. Но крайне нежелательно употреблять кубик, растворенный в чашке кипятка, как это порой делается, — такая концентрация действительно вредна.

e-news.com.ua