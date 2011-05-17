Аборт программирует бесплодие рода

Американские генетики пришли к выводу, что здоровье детей связано с тем, делала ли их мать до их рождения аборт. Исследователи проанализировали данные о женщинах, искусственно прервавших беременность, и здоровье их детей, рожденных позже.

Выяснилось, что 70% женщин, рожденных у матерей, ранее делавших аборты, имеет серьезные проблемы с репродуктивной функцией.

Генетики объясняют, что прерывая беременность, женщина дает генетическую установку своему организму и будущему потомству не иметь детей в дальнейшем. Кроме того, безусловно, имеют место проблемы со здоровьем у перенесшей аборт женщины, что сказывается и на здоровье потомства. Поэтому, решаясь прервать беременность, женщина во многом определяет и судьбу своих будущих детей.

likar.info