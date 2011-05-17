Анализ крови расскажет, сколько проживет человек
Разработка испанских ученых
Испанская компания Life Length разработала новый тест крови, который может предсказать, как долго проживет человек. Анализ основан на измерении "скорости" старения.
Новинка, стоимость которой составит около 500 евро, поступит в продажу в Великобритании уже к концу текущего года.
Тест предусматривает исследование важных структур на концах хромосом человека, так называемых теломер, которые ученые считают точными индикаторами скорости старения.
Ученые заявляют, что с помощью измерения длины теломер можно определить, больше "биологический возраст" человека чем его паспортный возраст, или меньше.
"Мы знаем, что у людей, теломеры которых от природы короче нормы, продолжительность жизни меньше. Но мы не знаем, обеспечат ли вам более длинные теломеры более длинную жизнь", - призналась изобретатель нового коммерческого теста на теломеры, Мария Бласко из Испанского национального центра изучения рака в Мадриде.
Фирма доктора Бласко, Life Length, сейчас ведет переговоры с компаниями медицинской диагностики по всей Европе, чтобы представить тест на рынке. Соглашение с компанией, действующей в Великобритании, может быть заключено в течение года.
"Этот анализ, разработанный Бласко, настолько точен, что может предоставить более полезную информацию, чем некоторые из тех тестов, которые существуют сейчас, чтобы оценить старение, важны именно короткие теломеры, а не средняя длина теломеров, которую измеряют другие тесты", - убежден профессор Джерри Шей из Техасского университета, научный консультант Life Length.
Отвечая на вопрос, почему общественность должна заинтересоваться анализом на теломеры, Шей отметил, что большинство людей смущается из-за собственной смерти.
"Люди могут рассуждать так: "Если я буду знать, что умру через 10 лет, то потрачу сейчас все свои деньги, а если буду жить еще 40 лет, то отдам предпочтение более консервативному образу жизни", - пояснил Шей.
Впрочем, обратили внимание журналисты, беспокоит то, что, если эта информация когда-нибудь начнет вызывать доверие, страховые компании начнут требовать ее перед предоставлением людям страховки. И чем короче у вас теломеры, тем выше для вас страховые тарифы.
Напомним, специалисты из Уппсальского университета в Швеции пришли к выводу, что недосыпание чревато для человека нарушением обмена веществ, что может привести к набору лишнего веса.