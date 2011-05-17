Продолжительность жизни определяют по внешности человека

12:07, 17 мая 2011
Зарубежные новости
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Выглядеть моложе своих лет

Датские ученые доказали, что продолжительность жизни человека можно легко предсказать по его внешности. Такие выводы были сделаны в ходе исследования с участием почти 400 пар близнецов.

Было доказано, что у людей, которые выглядят моложе своих лет, больше шансов прожить долгую жизнь, чем у тех, кто выглядит на свой возраст или старше.

Обуславливается это тем, что теломеры (фрагменты ДНК), отвечающие за способность клеток к воспроизведению, а также за то, насколько молодо выглядит человек, могут быть разной длины.

Чем длиннее эти теломеры, тем медленнее происходит процесс старения и тем дольше проживет человек.

Также ученые пояснили, что по внешности человека можно судить и о его здоровье. Обычно люди, которые выглядят старше своих лет, больше склонны к различным заболеваниям, чем остальные.

Чем дальше от поверхности Земли живёт человек, тем быстрее он стареет, доказали американские учёные.

Вернее, они лишь в очередной раз подтвердили правоту Альберта Эйнштейна: автор теории относительности установил, что на удалении от Земли время идёт быстрее.

Но теперь специалистам впервые удалось точно подсчитать цифровые параметры этого эффекта.

rbc.ua

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