Психологический вампиризм и как от него защититься

Если один из членов семьи третирует родственников, то заканчивается все это плачевно: домашним насилием или разводом.

Осторожно, злая… секретарша

Как-то, еще в пору моей журналистской юности, я несколько раз брала интервью у большого начальника одной организации. Человек он был – сама вежливость, но вот его секретарша…

«Борис Михайлович отсутствует!» – едва завидев посетителя, важно и высокомерно объявляла секретарша Лариса, несмотря на то что дверь в кабинет руководителя была открыта, и оттуда слышался голос шефа. «Но у нас же встреча назначена, он должен быть здесь…», – растерянно лепетал посетитель. «А вот именно для вас его нет!». И ее рот растягивался в змеиной улыбке. Тут звонил телефон: очередная бабушка с вопросом об индексации пенсии. «А вы пошарьте под кустиком – может быть, найдете там кошелек с деньгами», – отвечала Лариса медовым голоском и швыряла трубку.

«Так что же мне делать?» – вопрошал уже забытый посетитель. «Бежать по направлению к метро…». Беднягу спасал, как правило, шеф – время от времени он выглядывал из кабинета и самолично приглашал посетителей.

«Лариса – беда нашей конторы, – сказала мне как-то по секрету одна сотрудница. – Она – сущий вампир. Доведет человека до слез и рада, руки потирает. Муж ее оставил, ушел к подруге, вот она на других и отыгрывается. – «А что же главный?» – «А ему это на руку. Она умеет на глаз определять, кого можно безнаказанно облаять, кого нет. Перед вышестоящим руководством ковылем стелется. А мелкие рыбешки – это ее добыча. Покой начальника бережет, словно цепная собака».

Бодрящая порция скандала

Стрессы сопровождают человека в течение всей его жизни, особенно тяжко приходится жителям мегаполиса. День, начавшийся с дорожной пробки или давки в метро, может закончиться сообщением в новостях о теракте или экономических неурядицах. Ежедневно мы получаем дозу негатива, которую ни в каких единицах не измерить. А тут еще и дома сюрпризы – муж потерял работу, ребенок, уйдя на прогулку, не отвечает на телефонные звонки…

Хорошо, если человек умеет расслабляться и относиться к неприятностям философски. Но, к сожалению, многие предпочитают справляться со стрессами, «сбрасывая» негативные эмоции на окружающих. Конфликты, ссоры – хороший питательный бульон для такой личности. Беда, если она появится в рабочем коллективе: интриг, скандалов не избежать, служба, которой мы отдаем треть жизни, превращается в кромешный ад. Еще хуже – если это начальник, любое лицо, облеченное властью. Подобные люди часто стремятся занять высокую должность, чтобы безнаказанно отыгрываться на подчиненных.

Ну, а если один из членов семьи третирует родственников, то заканчивается все это плачевно: домашним насилием или разводом.

Как явление ни назови…

В народе это весьма распространенное явление получило название – психологический или энергетический, вампиризм. Термин расплывчатый, заимствованный из эзотерической литературы, но, как явление ни назови, оно существует. Психологический вампиризм – это грубое, неконтролируемое желание получить удовольствие при наименьшей затрате сил, постоянное стремление к легкому способу поднять себе настроение – испортить его кому-то другому.

«Вампир» – существо трусливое. Он тщательно выбирает жертву: ни за что не набросится на «нужных» или сильных людей, обрушится на того, кто послабее, поделикатнее. Или, в крайнем случае, оскорбит в автобусе случайно подвернувшегося под руку пассажира интеллигентного вида. Частенько он тут же убегает, не дав жертве рта раскрыть: последнее слово должно оставаться за ним, иначе удовольствие окажется смазанным. Будучи пойманным за руку, он, как правило, оправдывается: я не виноват, это жизнь у меня такая тяжелая.

Вспомните недавнюю выходку «инфант террибль» нашей попсы – Филиппа Киркорова. В очередной раз после публичного оскорбления женщины, он оправдывался тем, что очень много трудностей пережил в последнее время: и экономический кризис повлиял на доходы, и почтовый ящик у него взломали, да вообще, жемчуг что-то стал мелковат… Пришлось «звездному» хаму подзарядить ослабленный организм изрядной порцией наваристого скандала.

Развивайте самооценку

– У каждого человека есть психическая энергия, – говорит психолог Елена Башмакова. – Она создает, условно говоря, некое поле, которое выходит за пределы нашего физического тела. Это поле называют энергетическим телом.

Самочувствие человека зависит от величины этого тела. Энергетические «вампиры» страдают от недостатка собственной психической энергии и пытаются получить ее от других людей.

Недостатком энергии могут страдать все, но каждый восполняет ее по-разному: кто-то идет в церковь, кто-то – на концерт классической музыки, кто-то – с рюкзаком в поход, а кто-то занимается йогой или вяжет.

Но есть люди, которые не умеют заботиться о себе и восстанавливаться самостоятельно, не затрагивая границы других людей. Это зависит от уровня духовного развития человека. «Вампиры» как раз стоят на низкой ступени развития, их единственный способ перезагрузки – поглощение чужой энергии, причем бессознательно. Вампиризм – это не болезнь, а модель поведения. Его истоки следует искать в семье, возможно, там были похожие модели, переданные по наследству.

С позиции сильного

Как бороться с «вампиром», не дать ему себя проглотить? Прежде всего, понять, что вампиризм – это слабость, а не сила. Счастливый, самодостаточный человек никогда не будет «красть» чужое, в том числе и чужую энергию. Если человек так себя ведет, значит, он несчастен, его нужно пожалеть, помочь выйти из состояния жертвы и начать управлять ситуацией. Если вы уверены в своей самооценке, вас трудно вывести из себя – тогда вам не страшны никакие «вампиры». Но если ситуация такова, что вы вынуждены терпеть (например, боитесь уйти от вредного начальника, потому что вы мать-одиночка, или не можете бросить пожилого родственника с трудным характером, потому что ему необходим уход), вам придется и дальше сознательно «кормить» мучителя своей энергией.

Единственное, что может помочь в этом случае – понимание того, что вы это делаете осознанно. Тогда сил на борьбу с «вампиром» уйдет гораздо меньше.

Вообще наличие большого числа людей, готовых есть друг друга поедом и выживать за счет ближнего, говорит о низком духовном уровне общества в целом. Такое общество нездорово и обречено страдать от вируса агрессии. Вакцину, уничтожающую этот вирус, увы, еще не изобрели, пишет aif.ru.

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